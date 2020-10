Fuori dal Coro, lo scandalo segreto con cui Mario Giordano fa crollare il Vaticano: "Sesso, suora abusata dal prete"

07 ottobre 2020 a

a

a

Una suora abusata da un prete all'interno del Vaticano. È questa la notizia diramata da Mario Giordano a Fuori dal Coro su Rete Quattro nella puntata di martedì 6 ottobre. "Come succedeva con la pedofilia - esordisce il conduttore -, oggi succede con questo nuovo tabù, non si solleva il velo, ne parlano in pochissimi e sussurrato, sottovoce".

"L'accoglienza? Sono gli immigrati che devono adeguarsi alle nostre regole": Feltri, una sacrosanta verità

Giordano poi spiega cosa c'è al centro di tutto questo: "Le offerte che noi tutti diamo, soldi che ci togliamo di bocca per aiutare". Offerte che spesso non sono finalizzate a buone cause come invece crediamo. "Sono storione pazzesche", così definisce gli scandali che stanno scuotendo il Vaticano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.