CartaBianca, Lucia Annunziata "portavoce del Pd" sul Mes: "I grillini faranno di necessità virtù". Siamo condannati?

07 ottobre 2020 a

a

a

"Credo che il problema del Mes sia una questione politica, non medica. Una questione ancora più difficile da risolvere perché ora i 5 stelle sono in una posizione di debolezza all'interno del governo". La giornalista Lucia Annunziata, ospite a CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3, ha detto la sua sul fondo europeo salva Stati, che continua a dividere la maggioranza, con il Pd che è favorevole e i grillini che invece sono contrari. Secondo Annunziata, però, la decisione finale dipenderà molto da un altro accordo che si sta cercando di raggiungere in Europa: il Next Generation Eu . "Con quanta urgenza abbiamo bisogno di questi soldi? Bisogna capire quando sarà erogato il Recovery Fund, che ha già avuto uno slittamento", ha spiegato la giornalista. Che poi ha fatto notare: "A marzo, quando i Paesi Ue dovranno presentare i progetti sull'utilizzo delle risorse, ci sono le elezioni in Olanda, dove c'è Rutte, che è stato il principale oppositore del fondo durante le trattative". Alla fine il pronostico di Lucia Annunziata è uno solo: "Se i soldi del Recovery arriveranno tardi, i 5 stelle faranno di necessità virtù e cederanno ai 36 miliardi del Mes". Insomma, Annunziata "sponsor" della linea del Pd. Come spesso accade.

Mauro Corona? Forse ormai è solo un uomo di disturbo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.