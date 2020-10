Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: “Non ce la faccio”, si sente solo il tonfo della rovinosa caduta

07 ottobre 2020 a

Patrizia De Blanck sta facendo un Grande Fratello Vip davvero notevole, soprattutto in considerazione dei suoi 79 anni. La contessa è una delle punte di diamante del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: riesce a infilarsi un po’ in tutte le discussioni con il suo modo di fare schietto e reale che a volte mette in difficoltà gli altri concorrenti. Lei interpreta il suo personaggio e lo fa alla grande, dando vita anche ad alcuni siparietti a dir poco curiosi. Come quello verificatosi stanotte, quando ad un certo punto la De Blanck cade dal divano: l’inquadratura su di lei era appena stata staccata, quindi si sente solo il tonfo. Subito Tommaso Zorzi e Stefania Orlando si sono sincerati delle sue condizioni, dopodiché si sono fatti tutti una risata: “Voi ridete - ha esclamato la contessa - ma io non ce la faccio ad alzarmi, quando è così basso…”. La De Blanck è rimasta inginocchiata per diversi secondi, dopodiché si è ripresa ed è scoppiata anche lei a ridere: comunque non è facile affrontare la quarta settimana di GF Vip a 79 anni.

