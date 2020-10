Grande Fratello Vip, "riunione straordinaria": scandalo e panico, il "cavillo-Franceska" per cui possono annullare tutto

07 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip è prevista una riunione straordinaria della produzione per capire se e come intervenire sulla questione del televoto che pare sia stato sabotato da un’orda di profili spagnoli che ha infranto il regolamento. Il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sta crescendo in maniera impetuosa negli ascolti, ma rischia di bloccarsi per un caso spiacevole che ha portato all’eliminazione di Franceska Pepe. L’unica dei quattro concorrenti a rischio lunedì (Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletti) senza i proverbiali “santi in paradiso”: la modella è sbucata dal nulla e dopo tre settimane è emersa tra le concorrenti preferite in tutti i sondaggi. Secondo i quali mai sarebbe dovuta uscire nella puntata di lunedì, eppure è successo: sui social sono documentati i profili spagnoli che con orgoglio rivendicano di aver salvato Adua (che ha avuto la meglio di 0,1% su Franceska) con una massiccia campagna di voto dall’estero, che da regolamento è proibito. Secondo le indiscrezioni che arrivano da Mediaset, un riunione straordinaria del GF Vip decreterà il da farsi sulla questione del televoto: il regolamento prevede solo voti espressi da maggiorenni residenti sul territorio italiano, quindi questo cavillo potrebbe far rientrare in gioco la Pepe.

"Franceska Pepe sparita da 24 ore". Televoto sabotato al Gf Vip, un pesantissimo indizio: adesso Signorini che fa?

