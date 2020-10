Grande Fratello Vip, "cosa ci fai a letto con lei?": una pessima scoperta per Elisabetta Gregoraci, cala il gelo

07 ottobre 2020 a

Al Grande Fratello Vip è scoppiato un putiferio con Elisabetta Gregoraci protagonista. Al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è nata una certa intesa tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Pierpaolo Pretelli. Il quale però si è fatto trovare nel letto insieme a Guenda Goria. Premessa: era tutto uno scherzo, ma è sembrato molto credibile. Soprattutto agli occhi di Maria Teresa Ruta, che era l’unica all’oscuro di tutto: e quindi ci è rimasta malissimo quando ha visto la figlia nel letto con l’uomo che sta costruendo una relazione con la Gregoraci. Per tutta la scena in cui la Gregoraci ha inveito con Pretelli e la Goria, la madre di quest’ultima è rimasta completamente impietrita: non ha proferito parola, sconvolta dal presunto atteggiamento della figlia. Addirittura si è allontanata dal letto in lacrime, ma a quel punto gli altri concorrenti gli hanno rivelato lo scherzo.

