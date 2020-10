Uomini e Donne, "ti devi calmare": Tina Cipollari umilia Gemma Galgani? Maria De Filippi la massacra

07 ottobre 2020 a

Una Tina Cipollari completamente fuori controllo a Uomini e Donne, nella puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 7 ottobre. Scatenata, come sempre, contro Gemma Galgani, la quale ha dovuto incassare un secco "no" da Paolo. Fallito, insomma, il tentativo di riconquista, con tanto di festa con palloncini. Il Cavaliere ha confermato di non volerne sapere di Gemma. Una discreta umiliazione che ha fatto godere Tina Cipollari, che ha esultato: "Bravo Paolo! Ti sta bene Gemma", ha urlato. Ultima "perla" di una puntata in cui era letteralmente incontenibile, come detto fuori controllo. Tanto che dopo l'ennesimo tentativo di incitare il pubblico per andare contro Gemma, la De Filippi è dovuta intervenire contro la Cipollari. A brutto muso: "Tina calmati! Ma cos'ai oggi?". E ancora: "Il pubblico deve essere libero, oh", si è sfogata la De Filippi. Già, la Cipollari ha esagerato.

