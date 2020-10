Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gela Pretelli (e Briatore): "Non abbracciarmi, sono innamorata fuori da qua"

Francesco Fredella 08 ottobre 2020 a

Nessun flirt. Elisabetta Gregoraci è innamorata fuori dalla casa. Da giorni al Grande Fratello Vip è al centro di un presunto flirt con Pierpaolo Pretelli, che ha fatto storcere il naso pure a Flavio Briatore. La Gregoraci in piscina parla con Pretelli. I due si confidano. Lui la guarda ed è visibilmente preso dalla sua bellezza Ma la Gregoraci dice: "Non abbracciarmi che poi da casa pensano che siamo in flirt". E poi chiarisce: "Non abbiamo nessun flirt io e te, io sono innamorata fuori dalla casa”. Pierpaolo resta in silenzio. Lei si rende conto di quello esce dalla bocca e lo commenta così: "Ecco, ho sparato la bomba". Proprio vero. Realtà o finzione? Preparatevi ad una puntata super venerdì sera.

