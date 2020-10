Pomeriggio 5, Barbara d'Urso fa il botto: share alle stelle e Mediaset festeggia il sorpasso su La Vita in Diretta

Francesco Fredella 08 ottobre 2020 a

a

a

Sorpasso, anche con Pomeriggio 5. Barbara d’Urso con il suo contenitore giornaliero (un appuntamento imperdibile da anni), batte ancora la concorrenza. La Vita Diretta raccoglie infatti il 15.3 per cento e la d’Urso vola al 15.7 per cento di share. E ai piani alti di Cologno Monzese si brinda di nuovo dopo i successi di questa stagione appena iniziata. Anche Live-Non è la d'Urso, il talk della domenica sera, si è confermato leader con picchi del 24% di share (contro Fabio Fazio e Massimo Giletti) e circa 9 milioni di interazioni in Rete.

Live-Non è la D'Urso, trionfo per Barbara D'Urso: share, gli ultimi picchi irreali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.