Pomeriggio 5, rabbia mai vista per Barbara D'Urso: "Senza parole, tu non mi usi". Aggressione-farsa, vip massacrato

Altissima tensione a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, dove la conduttrice è tornata a parlare della presunta aggressione omofoba di cui sarebbe stato vittima l'influencer Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Tra gli ospiti in studio Soleil Sorge, ex amica di Iconize, la quale ha raccontato: "Io e Marco alias Iconize eravamo amici. Ho dei suoi messaggi che farebbero capire che non è stato aggredito, ma si è colpito da solo". Dunque Alberto, amico di Solei, ha aggiunto: "Ho saputo che si è colpito con un surgelato". Insomma, tutta una farsa. E la D'Urso si mostra convinta del fatto che di farsa si è trattato: "Da 13 anni mi batto contro l'omofobia - ha premesso -. Ho ospitato Iconize pensando fosse stato vittima di un attacco omofobo. Sono senza parole", ha tuonato guardando dritta in camera. Dunque, rivolgendosi a Iconize: "Tu non mi usi, ho i brividi". Da par suo, su Instagram, Iconize si è limitato a commentare così: "Non mi tocca quello che stanno dicendo dalla D'Urso di me".

