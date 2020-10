Domenica In, colpo sensazionale di Mara Venier: chi porta in studio, Mediaset che dice?

08 ottobre 2020 a

a

a

Che colpaccio per Mara Venier. Si parla della prossima puntata di Domenica In, quella che andrà in onda su Rai 1 domenica 11 ottobre. E si parla, nel dettaglio, degli ospiti che animeranno il programma della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Una, su tutte: Maria De Filippi, la star di Mediaset, che si "concederà" insomma alla concorrenza. Come detto, un colpaccio per la Venier: la De Filippi, infatti, è una macchina da share. Tra gli altri, il professor Matteo Bassetti per parlare di coronavirus, il cast di Ballando con le Stelle, Renzo Arbore e Luca Argentero, che promuoverà il ritorno in tv della serie Doc, prodotta per Rai fiction. Ma tutti i riflettori saranno puntati sulla De Filippi...

“Lei ha avuto il Covid”. Domenica In, la gaffe di Mara Venier davanti al prof: imbarazzo in studio

“Ma dove vai?”. Mara Venier, clamoroso rimprovero: l'ospite si alza e se ne va, cosa gli era sfuggito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.