Grande Fratello Vip, "altro che mamma... vedi il pisello": orrore nella casa contro Matilde Brandi

09 ottobre 2020 a

Andrea Zelletta è soprannominato il “comodino” per il suo essere irrilevante ai fini del gioco del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex tronista di Uomini e Donne vanta un seguito importante che lo aiuta molto a livello di televoto, ma sta seriamente rischiando di fregarsi da solo. Forse nel tentativo di mettersi in mostra dopo aver scoperto che fuori dalla casa lo chiamano “comodino”, Zelletta si è lasciato scappare una frase molto volgare nei confronti di Matilde Brandi. La quale scherzando con Stefania Orlando aveva dichiarato che forse per l’età che hanno vengono trattate dai concorrenti uomini più come mamme che come donne. Ed ecco che Zelletta si è scatenato: “Tutte le mamme qui, venite. Vi facciamo diventare giovani di nuovo, altro che mamma… vedi il pisello”. Una battuta alla quale ha riso da solo: gli altri hanno educatamente glissato, mentre sui social è montata l’indignazione per un’uscita decisamente infelice.

