L'Eredità, Flavio Insinna nel panico: "No, quello no", gesto sconsiderato del campione che rovina il gioco

09 ottobre 2020 a

a

a

Flavio Insinna ha sventato all’ultimo una gaffe che rischiava di compromettere la puntata de L’Eredità in onda su RaiUno. In occasione della ghigliottina finale, il campione in carica Marco aveva scritto come di consueto la parola che riteneva fosse la risposta corretta: dopo aver consegnato il cartellino, prima di tornare a sedersi stava per prendere d’istinto l’altro cartellino, quello che conteneva la risposta vincente. Dopo alcuni secondi di esitazione, Insinna lo ha fermato prima che fosse troppo tardi: “No, quello no! Lascia lì solo il tuo cartellino”. Il campione un po’ imbarazzato ha chiesto scusa, dopodiché ha scoperto di non aver indovinato la parola giusta. “Ho detto ‘piano’ come risposta senza vergogna, ma potrebbe essere una castroneria”, aveva dichiarato prima che Insinna gli svelasse che la risposta esatta era “stile”. E quindi per la seconda puntata consecutiva il campione in carica non è riuscito a portare a casa il montepremi, che stavolta ammontava a 29mila euro: potrà riprovarci ancora.

"Non lo toccare". Senza precedenti a L'Eredità: il campione tenta la "furbata", Flavio Insinna lo inchioda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.