L'Eredità, "non lo toccare". Senza precedenti: il campione tenta la furbata, Flavio Insinna lo inchioda

Uno strano gesto a L'Eredità, una piccola gaffe del campione, Marco, al programma di Flavio Insinna, in onda su Rai 1. La puntata è quella di giovedì 8 ottobre, siamo al gioco finale, alla ghigliottina. E Marco, dopo aver scritto quella che riteneva essere la risposta corretta e aver consegnato il cartellino, prima di tornare al suo posto, istintivamente, stava per prendere l'altro cartellino, quello con la risposta corretta. Dopo qualche secondo di imbarazzo, ha capito di non doverlo fare. Insinna, infatti, lo ha frenato: "No, quello no! Lascia lì solo il tuo cartellino". Attimi di gelo, e il campione ha chiosato: "Chiedo scusa". Alla fine è stato Flavio Insinna a prendere la busta con l'altro cartellino, rivelando la risposta corretta, che era "stile" e non "piano", così come scritto da Marco sul cartellino.

