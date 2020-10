L'Eredità, Flavio Insinna: "Cortocircuito letterario", beffa atroce per il campione. Maxi-vincita in fumo per questa risposta

07 ottobre 2020 a

Flavio Insinna è sembrato molto amareggiato nel dover rivelare ad Andrea, il nuovo campione in carica de L’Eredità, che al gioco finale della ghigliottina ha soltanto sfiorato la vittoria del montepremi da 35mila euro. “Questo di stasera è un caso doloroso di quelli che a volte succedono alla ghigliottina - ha dichiarato il padrone di casa dello show di RaiUno - doloroso per noi che tifiamo per chi gioca”. In pratica il campione ha dato ‘arco’ come risposta basata sui cinque indizi (forno, stazione spaziale, cielo, cappello e volta), ma quella esatta era in realtà ‘cupola’. “Non mi odiare - ha aggiunto un amareggiato Insinna - è uno strano cortocircuito letterario questo perché la parola da te scritta si avvicina molto a quella che è la risposta esatta”. E così il nuovo campione ha visto andare in fumo 35mila per una risposta solo accarezzata: una beffa atroce, ma avrà modo di riscattarsi.

