Tale e Quale Show, "alcuni non ce l'hanno fatta": coronavirus, la confessione che scuote Carlo Conti

Carlo Conti torna con Tale e Quale Show stasera, venerdì 8 ottobre, in diretta su Rai 1. Tra i protagonisti di questa edizione c’è anche Giulia Sol, che in un’intervista al settimanale DiPiù Tv ha parlato del coronavirus e in particolare del periodo del lockdown che l’ha costretta a fermarsi: “Ho visto attorno a me tanti morti. Un dolore immenso. Ho visto tanti miei cari amici ammalarsi e combattere duramente contro il Covid. Alcuni non ce l’hanno fatta”. Adesso il peggio sembra passato e la Sol sta ottenendo grande popolarità grazie alla trasmissione di Carlo Conti: “Mi sto impegnando al massimo, faccio ore e ore di prove ogni giorno negli studi Rai. A volte per preparare un’esibizione di pochi minuti mi sembra quasi più difficile che reggere uno spettacolo teatrale di due ore”. A proposito di teatro, la Sol spera di tornare a calcare le scene in primavera, ovviamente coronavirus permettendo.

