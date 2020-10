Grande Fratello Vip, "ecco chi ha scritto la lettera di Briatore per la Gregoraci". Ma davvero? Dago-scoop e terribile sospetto

09 ottobre 2020 a

Vi ricordate la lettera di Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci, letta al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini su Canale 5 dopo le polemiche indirette tra i due ex? Bene, secondo Dagospia, non sarebbe stata scritta da mister Billionaire. E ci può stare: probabile che uno come Briatore abbia un ghostwriter. Ma Giuseppe Candela, su Dago, aggiunge qualche succoso particolare: a scrivere la lettera di Briatore sarebbe stato lo stesso autore del testo preparato per Gabriel Garko e il suo coming out. Si legge infatti su Dago: "Entrambi al Grande Fratello Vip, a Roma i soliti maligni affermano che le due lettere sarebbero state scritte dalla stessa persona. A chi si riferiscono i malpensanti?". Mistero, però, sul nome dell'autore della missiva.

