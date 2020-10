È sempre mezzogiorno, "ora ti misuro davanti". Proprio quello: Antonella Clerici ferma tutto, gaffe troppo spinta su Rai 1

09 ottobre 2020 a

Ancora un doppio senso che imbarazza, e non poco, Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, il programma del mattino in onda su Rai 1. Nonna Amelia, infatti, ha iniziato a prendere le misure al principe azzurro per confezionargli un vestito. Peccato però che dalla bocca le sia uscita questa frase: "Ora devo misurare davanti". Frase assai ambigua, tanto che nello studio si è levata una risata generale. "Io non voglio più, non voglio capire, non voglio vedere", ha commentato una imbarazzata Antonella Clerici, che ha superato il momento fermando la peculiare misurazione e passando alla successiva ricetta, quella di Mauro Improta e del figlio. Dunque, la conduttrice ha rimproverato, seppur in modo bonario, nonna Amelia per quel doppio senso in diretta Rai.

