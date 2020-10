Tale e quale show, Gabriele Cirilli si fa male in diretta. Imitazione finita in disgrazia, Conti gli ride in faccia

09 ottobre 2020 a

Finisce male l'imitazione di Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show. Il comico impersona con il classico trucco e parrucco Angela Brambati, la moretta dei Ricchi e Poveri. Arrivato saltellando sul palco al grido Sarà perché ti amo (uno dei tormentoni del gruppo anni 70), Cirilli è inciampato sulla scaletta che lo portava sul palco, battendo fortemente il ginocchio.

"Ahi! Ahi!", si lamenta Cirilli, con il padrone di casa Carlo Conti che gli ride praticamente in faccia: "Che ginocchiata! Attenta a non cadere da lì sopra!". Pronta la risposta di Cirilli, con citazione da Sarà perché ti amo: "Sempre più in alto si va!". Poi, rivolto direttamente a Conti, la stoccata: "Che confusione, hai preso il solleone! Ti do un consiglio: metti la protezione!". Si ride di gusto.

