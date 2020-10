Tale e quale show, Francesco Paolantoni perde la dentiera in diretta: imbarazzo e silenzio

09 ottobre 2020 a

Non c'è pace per Francesco Paolantoni. Il comico napoletano, concorrente di Tale e quale show, sale sul palco per imitare il cantante gallese Tom Jones, il mito di Delilah, ma sul più bello ha perso la dentiera. Protesi maledetta, visto che già una settimana scorsa era accaduta la stessa disavventura. Questa volta, però, Paolantoni ha avuto la prontezza di raccoglierla prima che questa cadesse a terra, rimettendola poi al suo posto.

L'imbarazzo però è evidente, tanto che il comico concorrente ha pensato bene di non commentare nemmeno l'imprevisto. "Nooo! Un’altra volta!", ha ironizzato Carlo Conti, che poi ha preso in giro Paolantoni anche sulla sua pronuncia in inglese. "L'ha davvero imparato per poter interpretare questa canzone. Guardate lì!". E quando la telecamera inquadra il gobbo con il testo della canzone, in inglese maccheronico, Paolantoni sbotta accusando simpaticamente i rivali di volerlo screditare.

