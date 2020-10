Tale e quale show, Loretta Goggi imbarazza Carlo Conti: "Cosa sono questi cubi di vetro? Forse..."

10 ottobre 2020 a

La grande protagonista di Tale e quale show è sempre lei, Loretta Goggi. I telespettatori le tributano ogni venerdì sera grandi riconoscimenti e quando Carlo Conti legge alla giurata del talent vip di Raiuno uno dei commenti più calorosi ("La vera regina di Tale e quale show", la definisce un ammiratore) la grande cantante e showgirl è visibilmente commossa.

“Chiedo scusa”. Loretta Goggi, una gaffe tremenda: diretta Rai interrotta, la inquadrano proprio mentre mette mano…

C'è spazio poi per un simpatico fuoriprogramma. Conti legge il commento di un altro telespettatore, che chiede "cosa sono quei quadrati di vetro sul banco dei giurati". Il padrone di casa spiega: "Sono semplicemente dei televisori! Piccoli schermi nei quali i giurati guardano le esibizioni". Ma a risposta non convince la giuria, convinta che il telespettatore si riferisca ai cubi di plastica davanti alle postazioni. "Forse servono per inserire i tasti di un quiz?", domanda proprio la Goggi. "Sono solo degli elementi della nostra scenografia", taglia corto un perplesso Conti.

