Tale e Quale Show, gaffe tremenda di Loretta Goggi: “Chiedo scusa”, inquadrata proprio mentre mette mano…

03 ottobre 2020 a

a

a

“Voglio chiedere scusa se prima sono stata beccata con il telefono in mano”. Così Loretta Goggi è intervenuta in studio a Tale e Quale Show - il programma di Carlo Conti su RaiUno - per scusarsi con il pubblico da casa. Durante l’esibizione di Virginio alle prese con l’imitazione di George Michael, la Goggi è stata inquadrata proprio mentre aveva il cellulare in mano: sul momento non si è resa conto di essere stata pizzicata in diretta, ma quando lo ha fatto ha chiesto l’attenzione del conduttore per chiedere scusa a lui e soprattutto ai telespettatori. “Purtroppo se non comunichiamo tramite cellulare non mi rendo conto che la maglietta scende”, si è giustificata la Goggi suscitando le risate di Conti e degli altri giurati presenti in studio. Ma alla fine l’ha tirata su la maglietta dopo la telefonata? “Sì, adesso va bene, grazie”.

“Non ricorro a quei mezzi”. Carlo Conti mette in imbarazzo Signorini: la bordata sul coming out di Garko

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.