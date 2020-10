Tiberio Timperi e Monica Setta, Unomattina in famiglia inizia con una frase choc: "A calci"

10 ottobre 2020 a

Inizio sopra le righe per Unomattina in famiglia, su Raiuno. I padroni di casa Tiberio Timperi e Monica Setta hanno esordito con un annuncio spiazzante: "Abbiamo fatto alcuni calcoli. Mancano 76 giorni a Natale e 82 per toglierci dalle scatole il 2020!". "Finalmente andiamo verso il 2021", ha fatto eco la Setta, e qui Timperi si è lasciato andare in un commento che immaginiamo condiviso dalla stragrande maggioranza dei telespettatori: "A calci questo 2020". Non proprio stile Rai, comprensibile. Dal coronavirus al gossip, Timperi e la Setta sono poi passati a parlare del coming out di Gabriel Garko e delle frasi di Lory Del Santo, secondo cui l'attore a letto con la sua ex Manuela Arcuri "si bloccava". "Delicatissima!", è il commento ironico di Timperi.

