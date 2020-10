Maria Teresa Ruta al GF Vip, "un tentato stupro": confessione choc nel letto, panico in regia (che censura)

10 ottobre 2020 a

“Dopo che hanno tentato di stuprarmi… io avevo 20 anni, sai quando ho fatto l’amore per la prima volta? Quattro anni dopo, con il padre di Guenda”. Maria Teresa Ruta è stata assalita da una crisi di pianto al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo essere finita in nomination per la seconda puntata di fila, stamattina la Ruta si è lasciata andare ad una confessione molto dolorosa sul suo passato, resa in camera da letto a Tommaso Zorzi, che ha ascoltato attonito, senza proferir parole. “Io ho una famiglia stupenda - ha detto Maria Teresa tra le lacrime - non si può volere tutto dalla vita, però ho questa cosa che mi porto dentro… Maurizio Costanzo mi ha detto che non darò mai il 100 per cento se non vado in analisi e non risolvo questo problema, ma io non voglio sapere cos’è successo nel mio passato, preferisco dimenticare”. Dopo aver dichiarato che questa cosa non l’aveva detta a nessuno, è arrivato il taglio repentino della regia, che è passata sul giardino con audio e telecamere.

