Francesco Oppini al Grande Fratello Vip: "Mamma e papà, vi prego". Pupo, la battuta raggelante: "Se chiami suocera la Parietti..."

"Mamma, papà: deponete le armi". Francesco Oppini , concorrente del Grande Fratello Vip e figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, ha lanciato un accorato messaggio in diretta dal confessionale del reality di Canale 5: "Mio padre ha un carattere silenzioso e non ama apparire più di tanto. Lei è un vulcano, vuole prendere le difese di tutti perché ha un cuore grande. Li amo e chiedo di deporre momentaneamente le armi". I due genitori vip, chiamati in causa dai vari salotti tv, sono intervenuti spesso per commentare le vicende del figlio nella casa di Cinecittà e Oppini junior confessa di essere sul punto di ricascare "nei fantasmi del passato". Il suo rapporto con mamma Alba, spiega, è un "tema molto delicato" e la sua esuberanza dialettica l'ha spesso messo in difficoltà. Ma, giura, "nonostante gli errori, capirò sempre perché mia madre fa così".



In serata è scattato anche il processo al presunto flirt con Dayane Mello. "Siamo amici e basta. Comunque io sono molto fisica, è la mia cultura. Mi dispiace se sono stata fraintesa". Pupo ha provato a sdrammatizzare con la modella brasiliana, gettando però benzina sul fuoco: "Attenta a chiamare suocera la Parietti. E’ un po’ come se Pierpaolo Pretelli chiamasse zio Flavio Briatore".

