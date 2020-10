Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini sul rovinoso incidente: "Momenti di angoscia, ho rischiato"

10 ottobre 2020 a

L'incidente in sala prove, prima della diretta di Ballando con le Stelle, non lascia tranquilla Alessandra Mussolini. L'ex parlamentare, infatti, è stata protagonista di una brutta disavventura qualche giorno fa: il suo maestro di ballo Maykel Fonts le ha dato per sbaglio una gomitata sul naso, facendole parecchio male. "E' stato un colpo fortissimo, ho rischiato di dovermi operare. Al pronto soccorso ho passato momenti di angoscia", ha rivelato in un'intervista al settimanale DiPiù. Ma c'è anche un altro motivo per cui la Mussolini non riesce a dormire sonni tranquilli: "Oltre al dolore, a farmi piangere è stato il rischio di non potermi esibire, questo sabato, in trasmissione. Ma io combatto!".

Nell'intervista, la concorrente del programma di Milly Carlucci, ha spiegato che subito dopo aver ricevuto la gomitata, si è accasciata per via del dolore: "Lo spavento è stato enorme perché ho visto uscire una grande quantità di sangue. La voce mi si bloccava in gola dal dolore". Maykel Fonts, intanto, la rassicurava dicendole che sarebbe andato tutto bene. "Nel tragitto verso l’ospedale l’ansia è aumentata. Mi usciva tantissimo sangue ed ero convinta che il naso fosse rotto. Ora ho trasformato la rabbia per l’incidente in uno stimolo a continuare. Ballando mi dà tanta energia", ha concluso Alessandra Mussolini.



