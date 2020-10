Tu si que vales, Sabrina Ferilli: "Mi gira la testa", lo scherzo di Maria De Filippi finisce malissimo

11 ottobre 2020 a

I siparietti tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono diventati un must di Tu si que vales. Soprattutto perché pare che non siano programmati, dato che la Ferilli ha dichiarato che in questa edizione non ha supporto degli autori ed è quindi all’oscuro di tutto quando arriva in puntata. Stavolta Maria si è avvalsa di Nebula, la concorrente nota per gli scherzi paurosi, per tormentare un po’ Sabrina. La quale si è ritrovata ad essere vittima di un’esibizione non adatta ai deboli di cuore: nello studio è calato il buio fitto dopo che un concorrente ha finto di morire in scena e la sedia della Ferilli ha iniziato a tremare al punto da costringerla ad alzarsi e scappare dalle parti di Belen Rodriguez. “C’è pressione psicologica. Mi gira pure la testa”, ha commentato un’impaurita Sabrina, che è stata subito stuzzicata dalla De Filippi: “Ma stai calma, affronta le tue paure”. Tra l’altro non è stata l’unica a vedersela scura: sempre durante la messa in scena dello scherzo a tinte horror, Rudy Zerbi si è beccato uno schiaffone da una concorrente, assolutamente a caso ed a sorpresa.

