Ballando con le stelle, Rosalinda Celentano tira un panino in testa a Carolyn Smith: imbarazzo in diretta

Nei camerini di Ballando con le stelle accade di tutto. Anche che Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano, lanci dalla porta un panino colpendo in testa la giudice Carolyn Smith. Al momento di valutare l’esibizione di Rosalinda e Tinna Hoffman, la coreografa americana ha spiazzato Milly Carlucci rivelando quanto successo: "Sono passata davanti al camerino di Rosalinda e mi è arrivata una pagnotta addosso! Menomale che non mi hai ammazzata con quel pezzo di pane!".

In studio scoppiano tutti a ridere e la Celentano è evidentemente imbarazzata: "Non volevo colpire te. Stavo solo giocando. Ho lanciato un panino ma è sbucata lei". Quindi si è tornati alla gara, con Rosalinda ancora anti-convenzionale: via le scarpe da ballo. "Mi sono pentita amaramente di aver indossato le scarpe con il tacco".

