Domenica In, gaffe di Gaia Gozzi davanti a Maria De Filippi e Mara Venier: "Mi scappava"

E non mancano le gaffe a Domenica In, il programma di Rai Uno in onda domenica 11 ottobre. Chiamatele così oppure, semplicemente, fuoriprogramma. Quando arriva Gaia Gozzi (vincitrice di Amici) che canta Coco Chanel succede di tutto. Ma Gaia Gozzi fa una gaffe. E dice: “Mi scappava la pipì”. In studio c’è anche Maria De Filippi. “Ma sei riuscita a farla?”, dice la Venier. Poi arriva la risposta di Gaia: “Si, l’ho fatta tutta”.

Gaia Gozzi ha vinto due dischi di platino e sul web conta i suoi brani volano con oltre 40 milioni di visualizzazioni. La Venier svela che dopo il ritorno in Rai ha chiamato subito Maria. “La prima persona che ho chiamato sei stata tu, mi hai detto subito ‘fallo’. Mi hai fatto riflettere sul fatto che io valessi ancora qualcosa”, dice Mara.

