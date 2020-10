Non è l'Arena, imbarazzo per Pasquale Tridico e l'Inps: in studio da Massimo Giletti l'inchiesta sulle gare d'appalto

11 ottobre 2020 a

Batosta per Pasquale Tridico, direttore dell'Inps. Questa sera, domenica 11 ottobre, a Non è l'Arena Massimo Giletti parlerà ancora della gestione del gigantesco archivio cartaceo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, arricchendo con un nuovo capitolo l’inchiesta giornalistica realizzata dalla trasmissione di La7. Qui ci saranno parecchie sorprese con filmati e immagini inedite Giletti cercherà di far chiarezza sul servizio che l’Ente ha affidato alla stessa azienda per oltre vent’anni senza mai fare una gara d’appalto. Parteciperanno al dibattito anche Guido Crosetto, Luca Telese e Sergio Rizzo.

"Voleva darmi 500 euro, ma vaff***o". Buzzi ribalta La7, bomba su Formigli: "Perché vado gratis da Giletti", un caso

Ma l'appuntamento è lungo: durante Non è l'Arena infatti si parlerà anche di coronavirus, con la crescita in Italia dei contagi, e di Mondo di Mezzo con un'intervista in esclusiva a Salvatore Buzzi, uno degli imputati principali del processo Mafia Capitale.

