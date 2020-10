Domenica In, Mara Venier e il sospetto su Ballando con le stelle: "Boicottaggio", fuoco amico in Rai

12 ottobre 2020 a

"Boicottaggio" a Ballando con le stelle? A sganciare la bomba è Mara Venier, direttamente dal salotto di Domenica In. In collegamento c'è Costantino Della Gherardesca, concorrente del talent danzereccio di Milly Carlucci, ultimissimo in classifica e costantemente bistrattato dai giurati con voti bassissimi. "Un boicottaggio", denuncia simpaticamente la Venier. "Hai ragione Mara - replica l'ex conduttore di Pechino Express -, più che boicottaggio è un non voler vedere che faccio un salto nel vuoto per fare quelle performance, ci vuole un minimo di coraggio. Mi sacrifico per indossare i costumi", "Sono in grande ansia per lo spareggio"; ha ammesso Costantino, che sarà in sfida insieme a Sara Di Vaira contro Antonio Maria Catalani e Tove Villfor. "Nella seconda puntata mi sono vestito da granchio per raccontare il tema dell'ambientalismo, è un po’ il meccanismo della pubblicità". Una trovata che non convince Selvaggia Lucarelli: "Non siamo proprio all'inizio del programma ma verso la metà dell'edizione. Lui è arrivato a metà percorso ed è già molto, a mio avviso per come balla era candidato a uscire dal talent alla prima puntata".

