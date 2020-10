Barbara D'Urso batte Fazio e Giletti: Live non è la D'Urso, "a Mediaset si brinda"

Francesco Fredella 12 ottobre 2020 a

Barbarella supera di nuovo Fazio e Giletti. E il talk della domenica sera è ancora una volta suo. Così, a Cologno Monzese si brinda appena arrivano sul tavolo dei direttori i dati di ascolto e la curva dello share. Picchi pazzeschi, ancora una volta Live non è la d'Urso supera i competitors su Rai3 e La7 (dove vanno in onda due altri talk della televisione).

La d'Urso registra in media il 16% di share con picchi del 28% e quasi 4 milioni di spettatori. I contatti volano sui social a 10 milioni. Dall'altra parte, su Rai3 e La7, frenano Fazio e Giletti. Il primo al 10.3%-9.4%, il secondo al 4.8%-5.7%. Nel salottino di Barbarella, che ha dedicato un'ampia parte del suo programma all'emergenza Coronavirus, arriva Garko. Un'intervista face to face che fa schizzare lo share. Poi le sfere: confronto-scontro. E ancora Otelma con la Cipriani nell'ascensore faccia a faccia. Infine la storia di Angela di Mondello, la signora diventata famosa per la frase "Non ce n'è Covid".

