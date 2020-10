Daniele Pompili è un fiume in piena contro Manila Gorio: "Adesso tiro fuori io le prove"

Francesco Fredella 12 ottobre 2020 a

Una bufera mediatica. All’ombra del Grande Fratello Vip, stranamente, spuntano presunti amori fuori vissuti in gran segreto. Intrighi e tradimenti. Amanti e trasgressioni. Ma si sente odore di bruciato. Qualcosa non torna. E Pierpaolo Pretelli - uno dei concorrenti super innamorato di Elisabetta Gregoraci - finisce nel vortice del gossip inconsapevolmente insieme a Daniele Pompili.

A raccontare a Gossip e tv di una presunto flirt con loro è Manila Gorio, che parla di “notti di fuoco con Pierpaolo mentre frequentava nello stesso periodo Pompili”. Ovviamente Pretelli non sa nulla di questo intreccio, essendo in casa al Grande vip. Pompili, invece, rompe il silenzio raccontando la sua versione dei fatti. E non fa sconti alla Gorio.

“L’ho conosciuta per lavoro. Abbiamo parlato di accordi commerciali per un brand che lei sponsorizza. E’ stata lei a contattarmi anche per propormi un reality che lei stessa avrebbe dovuto condurre. Basta. Poi ha fatto un po’ delle battutine nei miei confronti, in pratica delle avances”, tuona Daniele Pompili in collegamento con RTL102.5 News.Pompili, ex di Floriana Secondi, con un passato da assistente universitario, è un fiume in piena. “Non c’è mai stato nulla tra noi. Perché mettere in giro notizie false? Ha prove di quello che dice? Ci sono messaggi d’amore o roba simile? No. Assolutamente no. Poi, cosa assurda, ha parlato di un poliamore tra me, lei e Pretelli (che è nella casa). Falsissimo. Pretelli, lo ricordo, ha un figlio. E’ un ottimo padre. Adesso caccio io fuori le prove: tutto falso quello che dice. Ve lo dimostro”.

Pompili in collegamento con RTL1025 News parla di prove schiaccianti contro la Gorio. “Ci sono messaggi vocali che testimoniano il fatto che sia stata lei a corteggiarmi. Io non ho mai accettato. La Gorio vuole entrare nella casa del Grande Fratello e forse cerca solo pubblicità. Ma sono pronto a svelare le prove. Adesso se vuole accetta di farmi pubblicare i suoi vocali. Vedremo”, conclude Daniele. Aria di sfida. E non finisce qui.

