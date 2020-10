Matteo Salvini, lite con Myrta Merlino a L'Aria Che Tira: "Non diciamo fesserie, vi saluto e torno a fare quello che stavo facendo"

13 ottobre 2020 a

Gelo in studio a L'Aria Che Tira, il programma in onda su La7. Matteo Salvini, braccato dall'operatore di Myrta Merlino, interviene sulla questione vaccini. Il leader della Lega non fa in tempo a finire che la conduttrice lo interrompe: "In Lombardia ci sono dei ritardi". Immediata la replica dell'ex ministro: "No, no, non diciamo fesserie. Il vaccino dura tre mesi, se il picco è previsto tra gennaio e febbraio e uno si vaccina il 15 ottobre... Nel Lazio ci sono stati enormi errori".

Il tutto mentre la Merlino continua a fare "no" con la testa. "Molti medici mi hanno detto prima è meglio è, soprattutto in un momento in cui non bisogna ingolfare gli ospedali". Frase che non piace al numero uno del Carroccio, che liquida la conduttrice: "Torno a fare quello che stavo facendo, vi ringrazio e vi saluto, buona giornata e buon lavoro". Inutile dire che la Merlino rimane a bocca aperta.

