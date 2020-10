Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci "massacrata" pure dalla suocera: "Donna bellissima, ma...". L'ultimo caso

13 ottobre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Gregoraci sono la coppia impossibile del Grande Fratello Vip: sarà per questo che sono così seguiti e fanno sognare migliaia di telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Fin dal principio tra i due è stata evidente una grande intesa, consolidata dal lungo bacio dentro e fuori dall’acqua che si sono dovuti scambiare per gioco dopo neanche una settimana di convivenza nella casa più spiata d’Italia. Da allora qualcosa è scattato soprattutto in Pretelli, che sembra cotto della Gregoraci, che invece cerca di frenare il più possibile avendo una situazione esterna tutt’altro che chiara (ma il gossip sta arrivando anche lì). Al settimanale DiPiù è intervenuta la mamma di Pierpaolo: “Vedo lei molto presa da lui. Mio figlio è un ragazzo pieno di valori, ha un cuore grande, anche se forse con Elisabetta si è dimostrato troppo precipitoso. Lei è una donna bellissima, di gran cuore, è matura, è mamma, ha bisogno dei suoi tempi”. Poi il consiglio al figlio: “Deve essere meno precipitoso. Come lei, anche lui ha un figlio. Comunque chissà, spero tutto il meglio per loro”.

"Così Briatore la condizionava, sapete perché ci siamo lasciati?". Su Elisabetta Gregoraci, piove la bomba del suo ex

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.