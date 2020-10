Storie Italiane, Dalila Di Lazzaro choc: "Violenza sessuale subita da parenti stretti", ciò che non aveva mai detto

Francesco Fredella 14 ottobre 2020 a

Una storia mai raccontata. Che lascia il segno e soprattutto fa venire la pelle d’oca. “Ho subito tre violenze nella mia vita. Non ho mai raccontato nulla. Ma ho perdonato. Mi sono fatto scivolare tutto addosso”, svela per la prima volta Dalila Di Lazzaro a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele in onda su Rai 1. “Bisogna denunciare, sempre”, tuona la Daniele. E l’ex modella puntualizza: “Sono andata in analisi a 20 anni. Erano parenti stretti. Nessuna denuncia nei loro confronti”. Una notizia che la Di Lazzaro non ha mai raccontato prima. Brividi in studio. L’ex modella dopo un incidente è stata in coma ed ha rischiato di morire. “Sono stata devastata e, non avendo parenti vicini, sono rimasti solo gli amici. Molti anni stesa in un letto”, conclude.

