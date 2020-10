Grande Fratello Vip, "autori inc***i neri": la regia interrompe i concorrenti, "vietato parlarne"

14 ottobre 2020 a

La regia del Grande Fratello Vip costretta a intervenire e a stroncare sul nascere un colloquio "confidenziale" tra i concorrenti nel Cucurio. Guenda Goria, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stavano parlando dei giorni trascorsi in hotel, prima di entrare nella casa di Cinecittà.

"Allora ragazzi - è l'intervento in diretta di un autore del reality di Canale 5 -, non interessa al pubblico sapere dell’albergo e di come era organizzata la vita prima dell’ingresso qua dentro. Vi era stato detto: è vietato". Il tono perentorio e per nulla scherzoso spiazza i tre concorrenti, con Adua che una volta terminata la comunicazione confessa a Gloria e Massimiliano: "Oggi sono inc***ati neri".

