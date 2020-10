Striscia la Notizia, "le ultime parole famose": tutto da godere, Vincenzo De Luca colpito e affondato

14 ottobre 2020 a

"Visto che non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti alle Asl e a Napoli, perché abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo". Queste le parole, che ricordiamo un po' tutti, di Vincenzo De Luca dopo lo slittamento di Juventus-Napoli, con i partenopei bloccati in città dalle autorità sanitarie. Parole che sono tornate a rimbombare con prepotenza dopo la notizia della positività al coronavirus di CR7, piovuta ieri, lunedì 13 ottobre. Parole riprese e rilanciate sui social da Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che non si poteva esimere da un doveroso sfottò nei confronti del governatore-sceriffo della Campania: "Le ultime parole famose", scrivono dalla redazione di Antonio Ricci introducendo la breve clip. Touchè.

