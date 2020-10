Temptation Island, il video della svolta: il "miracolo" di Alessia Marcuzzi con Salvo e Francesca

Francesco Fredella 15 ottobre 2020 a

Scintille durante il falò di confronto. Ma arriva il colpo di scena: Salvo e Francesca lasciano Temptation Island insieme. Uniti. La decisione nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 14 ottobre. Francesca aveva visto alcuni video abbastanza compromettente, lui voleva chiudere la storia. Alle tentatrici ha dice si non essere soddisfatto del rapporto con Francesca. Che chiede un confronto. Non vuole perdere Salvo: fa di tutto per lasciare il villaggio con lui. Tra errori, emozioni e litigi, Francesca e Salvo si guardano negli occhi. Alessia Marcuzzi mostra i loro video. Ed arriva il colpo di scena quando Salvo dice di non aver lasciato casa per amore di Francesca. Che dice: “Se in questo momento non hai la forza e la voglia di darmi quello che vorrei non credo sia il caso di continuare. Ciò non significa che non sia innamorata”. Dopo il falò arriva il lieto fine.

