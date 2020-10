Uomini e Donne, "perché il gay lo deve fare?". Clamoroso, Gianni Sperti esce allo scoperto?

Francesco Fredella 15 ottobre 2020 a

Quella frase ha il sapore del coming out. Ma nessuno può sapere quello che c’è tra le righe. Gianni Sperti, adesso, frena e non vuole doppi sensi. E precisa: “Perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto?". Così a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Tutto nasce perché Gianni critica le frequentazioni di Aurora e lei lo “pizzica”. “Beato te che ti innamori ogni cinque minuti”, dice. Lui risponde a tono: “Si è permessa di dirmi non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti, come se io fossi uno che ne passa… tanti, ogni cinque minuti. Un’offesa molto pesante”. E sul web si alza un polverone. La frase, che secondo molti sa di coming-out, diventa virale a tempo record.

