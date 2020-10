Stasera Italia, Barbara Palombelli a Roberto Facchinetti: "Hai fatto il test?". La risposta surreale: coronavirus, sconcerto in studio

15 ottobre 2020 a

a

a

Un dialogo del tutto surreale quello andato in onda a Stasera Italia, il programma di Rete 4. Qui la conduttrice Barbara Palombelli ha esordito con una domanda a Roby Facchinetti: "Tu hai fatto il test?”. “No, io faccio solo le musiche, il testo l’ha fatto Stefano D’Orazio”, ha commentato il cantante fraintendendo quanto chiesto dalla conduttrice che, evidentemente, non parlava di musica ma di coronavirus.

"Finitela col terrorismo dei morti". Sgarbi fuori controllo, travolge anche la Palombelli in diretta | Video

A spezzare una lancia a favore dell’ex componente dei Pooh il collegamento disturbato. "È bellissimo - ha commentato ironica la moglie di Francesco Rutelli - non ci siamo capiti, con questo andremo su Striscia La Notizia, è una gag che nemmeno se ce la fossimo scritta". Pochi minuti prima infatti la conduttrice aveva parlato con Facchinetti del brano ‘Rinascerò, Rinascerai’, realizzato in pieno lockdown e definito dall'autore un atto d'amore per la sua Bergamo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.