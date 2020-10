Federica Panicucci interrompe Mattino 5: "Scusate, è complicato". Troppa emozione, ad un passo dalle lacrime

16 ottobre 2020 a

a

a

Federica Panicucci si è emozionata parecchio durante la messa in onda di Mattino 5. Per una volta la conduttrice ha rubato qualche minuto all’interno del suo programma quotidiano per fare pubblicità al suo libro, “Il coraggio di essere felice”, che uscirà il prossimo 20 ottobre. “Ci tengo tantissimo”, ha dichiarato una Panicucci visibilmente emozionata ed orgogliosa del proprio lavoro, come è giusto che sia. “Quando devo parlare di me è sempre molto complicato, preferisco parlare degli altri - ha aggiunto - questo è un libro al quale tengo e spero vi possa emozionare come ha emozionato me. Sono emozionata anche adesso, spero faccia sorridere e riflettere”. Nel testo - che è già disponibile online prima dell’uscita in libreria - la conduttrice di Mattino 5 prova a dare dei consigli per vivere con positività e per provare ad inseguire la felicità. Insomma, un libro positivo nel quale la Panicucci ha profuso grande impegno.

"Non mi vergogno a dirlo". In chiusura di Mattino 5, Panicucci senza parole: la dolorosissima confessione di Abbate

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.