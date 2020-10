Giovanni Floris sul coronavirus a L'Aria che Tira: "Lockdown preventivi per far scendere le curve dei contagi"

16 ottobre 2020 a

"Temo che il tracciamento sia un passaggio che nei fatti viene archiviato. Bisogna fare in modo che ogni italiano sappia se ha il Covid oppure no, in modo che sia lui stesso a tracciare se stesso e i contatti con i parenti. E' necessaria una liberalizzazione generalizzata dei tamponi", la pensa così Giovanni Floris, intervenuto a L'Aria che Tira. Secondo il giornalista, se le persone sanno di essere contagiate, saranno loro poi a prendere tutte le misure di sicurezza necessarie. "Se io so di essere positivo, sarò io a non uscire, a non andare a trovare mia madre, a tenermi separato dai miei figli dentro casa in qualche modo". Floris ha spiegato che il passo ulteriormente successivo sono i lockdown circoscritti o magari parziali nelle zone con troppi contagiati da Covid: "Ero affascinato dalle idee di lockdown preventivi per far scendere le curve oppure di lockdown distribuiti sul territorio in maniera scadenzata".

