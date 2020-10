Mondo tv: arrivano su Cartoonito i nuovi episodi dei “MeteoHeroes”. La serie ora diventa anche un podcast

16 ottobre 2020 a

Arrivano i nuovi episodi dei “MeteoHeroes”, la serie tv d’animazione prodotta in Italia da Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV e dedicata all’ambiente e all’ecologia. Questo cartoon, in onda su Cartoonito (canale 46 del DTT), ha fatto registrare un grandissimo successo di pubblico, attestandosi tra gli show più seguiti del canale. I nuovi episodi saranno trasmessi in anteprima assoluta sempre su Cartoonito a partire dal 19 ottobre, nei giorni da lunedì a domenica in Prime Time alle ore 20:50. E ci sarà anche una grande novità: il noto meteorologo Andrea Giuliacci, già testimonial della serie, si trasformerà in un personaggio animato e comparirà in alcuni episodi. “E’ stata davvero una grande sorpresa scoprire che diventerò anch’io un personaggio dei cartoni animati!”, ha detto Giuliacci, ben noto al pubblico televisivo per le sue previsioni meteorologiche per Meteo.it sui canali Mediaset. “Sono davvero incuriosito e divertito dall’idea di seguire sul piccolo schermo il mio ‘alter ego’ animato”.



Lo stesso Giuliacci è anche protagonista del nuovissimo “MeteoHeroes Podcast”, il primo contenuto audio per bambini sul rispetto della natura: è infatti la voce conclusiva di tutte le puntate e fornisce ai piccoli ascoltatori una pillola informativa sui segreti dell’ambiente e del clima. I primi 5 episodi del podcast (della durata di 7 minuti ciascuno) sono disponibili a partire da oggi 14 ottobre su tutte le principali piattaforme di podcasting e anche sulla Cartoonito App. “I podcast stanno avendo uno sviluppo importante in tutto il mondo e anche in Italia”, ha sottolineato Matteo Corradi, amministratore delegato di Mondo TV, “interpretando una nuova modalità di comunicazione sempre più diffusa tra le nuove generazioni native digitali, alle quali si rivolge la nostra serie tv”.



La serie d’animazione “MeteoHeroes” narra le avventure di sei piccoli supereroi, dotati di poteri speciali che consentono di scatenare gli agenti atmosferici. La loro base segreta CEM, diretta dalla scienziata Margherita Rita (nome che rende omaggio a Margherita Hack e Rita Levi Montalcini), è sul Gran Sasso in Abruzzo, dove l’intelligenza artificiale Tempus li addestra a controllare i loro poteri. Devono combattere il più terribile dei nemici: si tratta dei Maculans, capitanati dal Dr. Makina, che rappresentano l’inquinamento provocato dalle cattive abitudini e dai comportamenti nocivi degli esseri umani. Grazie al Jet Stream, i giovani supereroi sono teletrasportati in giro per il mondo per portare avanti con coraggio un’importantissima missione: salvare la Terra dal cambiamento climatico, promuovendo il rispetto della natura e dell’ambiente.

