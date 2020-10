Striscia la Notizia, "solo gli stupidi non lo fanno": fucilata di Eleonora Daniele, chi ne esce con le ossa rotte

17 ottobre 2020 a

Un Tapiro d'oro quasi scontato, quello consegnato da Striscia la Notizia ad Eleonora Daniele nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 16 ottobre. Un Tapiro, consegnato da Valerio Staffelli alla conduttrice di Storie Italiane su Rai 1, dopo la polemica con Chiara Ferragni e Fedez. La Daniele, infatti, scordando l'impegno della Ferragni che aveva lanciato una raccolta fondi per il coronavirus, aveva accusato l'influencer di aver fatto poco per la pandemia. Il Tapiro è stato accolto col sorriso dalla Daniele: "Siccome ne ho un altro, che mi avete consegnato su una questione di un altro rapper, Achille Lauro, ho un primato. Il primato dei tapiri della musica", ha scherzato la conduttrice. Dunque, si è anche levata un sassolino dalle scarpe: "Mi sembra di aver chiesto scusa. Solo gli stupidi non lo fanno". Già, nonostante le scuse, infatti, la Daniele è stata a lungo bersagliata per lo scivolone. Infine, ha precisato: "L’importante è non essere mai aggressivi e non alzare i toni. Perché poi quando si alzano i toni succedono cose non corrette". Belle parole, quelle della Daniele consegnate a Striscia la Notizia.

