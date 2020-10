Grande Fratello Vip, terrificante confessione di Maria Teresa Ruta: "Avevo 19 anni, erano in due. Massacrata in pieno pomeriggio"

17 ottobre 2020 a

Anche Maria Teresa Ruta racconta al Grande Fratello Vip la violenza che ha subito quando era una ragazza. Un racconto che arriva a stretto giro di posta dopo quello di Adua Del Vesco, che al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato una violenza subita quando aveva appena 12 anni. Ora, la Ruta: "Avevo 19 anni quando è successo, erano in due". Un racconto drammatico. La Ruta rivela di essere stata aggredita, derubata e picchiata selvaggiamente a Roma, nel pomeriggio di ferragosto. E ancora, ha aggiunto di essere rimasta profondamente segnata dall'episodio, tanto da evitare per anni di indossare gonne, per evitare di attirare l'attenzione. "Certe cose condizionano i rapporti intimi. Io non riesco più a vedere certe scene dei film. Ormai vedo solo polizieschi", ha aggiunto in lacrime ricordando uno dei momenti più terribili della sua vita.

