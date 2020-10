Tg5, clamoroso addio al telegiornale: dritta dritta al Grande Fratello Vip, non è Cesara Bonamici

17 ottobre 2020 a

Rivoluzione al Grande Fratello Vip, annunciata da Alfonso Signorini in persona. Nella casa del reality di Canale 5, infatti, stanno per entrare cinque nuovi concorrenti. E uno di loro, rivela il conduttore, è "una nota giornalista del Tg5". Silenzio sul nome, ma Cesara Bonamici dallo studio del tiggì replica: "Non sono io!". Gli ingressi sono previsti per la puntata di lunedì prossimo. Oltre alla giornalista del Tg5, dovrebbe esserci Simone Susinna, ex fidanzato del Tg5, riconosciuto dalla sua sagoma da Andrea Zelletta. Dunque, gli altri nomi che circolano: Claudio Sona dovrebbe essere il secondo concorrente omosessuale, anticipato da Signorini, che avrà il ruolo di "tentatore" di Tommaso Zorzi (fu il primo tronista gay di Uomini e Donne). E ancora, Stefano Bettarini - che ebbe un flirt con Dayane Mello -, Giulia Salemi e un possibile ritorno di Cristiano Malgioglio. Insomma, non ci resta che attendere (soprattutto per capire di che giornalista del Tg5 si tratta).

