Verissimo, "sempre molto complicato": il racconto toccante di Federica Panicucci, ciò che non aveva mai detto

Un ritorno a Verissimo, per Federica Panicucci, che non si vedeva nel salottino di Silvia Toffanin, trasmissione in onda il sabato su Canale 5, da un po' di tempo. Un ritorno per presentare il suo nuovo libro, Il coraggio di essere felice, in libreria dal 20 ottobre, e per raccontarsi a cuore aperto: "Quando devo parlare di me è sempre molto complicato, preferisco parlare degli altri", premette la Panicucci. Ma questa volta, le tocca farlo. Già, il libro racconta infatti la sua storia, alcuni dei passaggi più importanti nella vita della conduttrice. Un libro di cui parla con emozione, in modo sentito. Proprio come, circa due anni fa, la Panicucci emozionò l'Italia intera proprio a Verissimo, parlando della morte del padre, "dalla quale - disse - non mi sono ancora ripresa. È molto difficile. Non riesco ancora a parlarne. Faccio molta fatica perché mio padre era un uomo straordinario", rivelò la Panicucci.

