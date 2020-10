Grande Fratello Vip, "tutte quelle con cui sono stato a letto". Ve lo ricordate? Terremoto: chi entra, scelta pericolosissima di Signorini

17 ottobre 2020 a

a

a

C'è grande attesa di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, che entreranno nella casa del reality di Canale 5 nella puntata di lunedì. E oltre alla "famose giornalista del Tg5", annunciata da Alfonso Signorini, ecco che spunta una conferma: tra gli ingressi, assicura DavideMaggio.it, ci sarà niente meno che Stefano Bettarini. In passato prese già parte a La Talpa, Ballando con le Stelle, Isola dei famosi, Temptation Island Vip e anche Grande Fratello Vip. Insomma, Bettarini farà il bis dopo l'edizione del 2016, in cui arrivò in finale ma che fu ricordata, soprattutto, per la tragica lista di donne con cui tradì Simona Ventura durante il matrimonio, elencata di notte a Clemente Russo. Insomma, un nome pesante in grado di far schizzare gli ascolti. E, forse, alla Ventura sarà venuto un brivido lungo la schiena...

Raptus di Elisabetta Gregoraci, questa volta lo ha fatto davvero: davanti alle telecamere, questa cosa. Briatore che dice? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.