Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Che fai, minacci?". Crisi di nervi: con Stefania Orlando finisce malissimo

17 ottobre 2020 a

a

a

Ora di pranzo incandescente al Grande Fratello Vip, il reality che ieri è andato in onda su Canale 5 con oltre il 17 per cento di share che è un dato sicuramente positivo per Alfonso Signorini, se paragonato al trend degli scorsi venerdì. Elisabetta Gregoraci all’improvviso ha puntato il dito contro Stefania Orlando, una delle concorrenti di questa edizione più amate dal pubblico che è stata accusata di intromettersi sempre in ogni discussione. “Ma costa stai dicendo?”, è stata la replica tra il sorpreso e lo spazientito: “Mi sono mai intromessa nelle vostre discussioni? Con me caschi davvero male Elisabetta. Caschi male perché se cerchi la discussione con me io te la do”. La Gregoraci non se l’è fatto ripetere due volte: “Che fai, mi minacci? Ma che m’interessa? Cosa vuoi dire con caschi male scusa? Io sono felice…”. “Brava, così almeno esci finalmente un po’”, è stata la risposta ironica della Orlando, che ha invitato l’ex moglie di Briatore a nominarla nella prossima puntata: tanto sa di avere il pubblico dalla sua, mentre la Gregoraci che fa parte del gruppo formatosi nella stanza arancione è ancora tutta da testare al televoto.

Raptus di Elisabetta Gregoraci, questa volta lo ha fatto davvero: davanti alle telecamere, questa cosa. Briatore che dice? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.