Ballando con le Stelle, dramma-Elisa Isoardi: "Veramente messa male", l'infortunio. "Conciata" così in diretta tv

Francesco Fredella 18 ottobre 2020

a

a

Dopo i casi di coronavirus (prima Daniele Scardina e poi Samuel Peron), a Ballando con le Stelle - il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 - arriva l’infortunio per Elisa Isoardi. Ma prima se ne registra un altro: la caduta, due settimane fa, di Alessandra Mussolini. Non è l’unico incidente di percorso a Ballando. Ricordare l’intervento subito Raimondo Todaro? In altri termini: edizione nefasta.

In diretta Elisa arriva con una vistosa fascia al piede. E zoppica. “Ho una tenditinite al piede destro, ma non ho preso ancora l'antidolorifico”, dice. Balla da sola e Todaro (suo maestro e forse partner, visti i rumors) la segue dalla Sala delle stelle. “Rimani ferma, non ti fare male”, raccomanda Todaro. Consiglio seguito. Ma per la Isoardi sono dolori, le difficoltà sono molte. Lo conferma la Carlucci dopo l'esibizione: "Il piede di Elisa sta messo veramente male. Siamo messi maluccio tra tendine, legamento e nervo". Insomma, un'altra montagna da scalare.

